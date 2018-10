Macht Radfahren Spaß oder ist es Stress?

Spaß oder Stress? Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) ruft zur Teilnahme am Fahrrad-Klima-Test 2018 auf. Foto: Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). „Macht Fahrradfahren in deiner Stadt Spaß oder ist es Stress?“ Mit dieser Frage ruft der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) zur Teilnahme am Fahrrad-Klima-Test 2018 ein. Noch bis Ende November kann man im Internet 32 Fragen speziell zum Fahrradfahren in Cloppenburg beantworten.

„Das geht recht schnell und es kann für Politik und Verwaltung eine wichtige Rückmeldung aus Sicht der ,Alltagsexperten‘ sein“, sagt Michael Bertschik, Kreisvorsitzender des ADFC. Je mehr Fahrradfahrer teilnehmen, desto aussagekräftiger werde das Ergebnis, sagt Bertschik. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Link zum Artikel: Hier geht's zum Fragebogen

