BVC: Auswärtsfahrt sorgt für neue Unruhe

Foto: Hermes

Von Rolf Wulfers und Oliver Hermes



Cloppenburg. Einfach nicht zur Ruhe kommt der BV Cloppenburg: Weitere Diskussionen hat es in dieser Woche zwischen der Jugendabteilung und dem Notvorstand gegeben. Nach MT-Informationen ging es dabei um die Bezahlung zweier Bullis für die Auswärtsfahrt einer Jugendmannschaft.



Demnach sollte der Jugendförderverein für die Kosten aufkommen, da Sponsoren ihre Gelder für den Hauptverein gekürzt hätten und sich nun dort einbringen würden. Der Grund dafür dürfte in der Vergangenheit liegen, weil zweckgebundene Spenden nicht immer bei den jeweiligen Abteilungen angekommen sein sollen.