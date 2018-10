50-Jähriger muss aus Teich gerettet werden

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (mab). Ein hilfloser Mann ist von zufällig vorbei kommenden Passanten aus einem Teich gerettet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am Samstagabend im Cloppenburger Stadtpark. Warum der 50-jähriger überhaupt in den Teich gestiegen war, bleibt immer noch unklar. Fest steht: Der 50-Jährige geriet gegen 20 Uhr in eine lebensbedrohliche Lage, wie die Polizei erklärte. Ein zufällig hinzugekommener Mann und ein 18-Jähriger kamen dem hilflosen Mann zu Hilfe. Der 50-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei lobt ausdrücklichen den couragierten Einsatz der Ersthelfer.

