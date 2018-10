Aus Kirchenbänken werden neue Engel

Aus Bänken werden Engel: Margret Dorissen, Theresia Klinke und Ludger Heuer vom Gemeindeausschuss St. Josef freuen sich über die Aktion. Fotos: Schulte

Cloppenburg (mt). Eigentlich müsste es den Besuchern der St.- Josef-Kirche schon aufgefallen sein, dass nach und nach immer mehr Kirchenbänke verschwinden. Immerhin war diese Maßnahme im Zuge der Umgestaltung der Kirche zur Jugendkirche angekündigt worden.



Bis zu ihrer Eröffnung am 15. Dezember - zeitgleich feiert die ehemalige Pfarrkirche auch ihr 50. Jubiläum - sollen die meisten Bänke durch Stühle ersetzt werden. Doch was passiert eigentlich mit den alten Stücken? Aus ihrem Holz werden Engel hergestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

