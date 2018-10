Sporttag begeistert Schüler und Lehrer

Schießbude: Teamsport fördert die Schüler, interessierte Zuschauer fiebern bei dem Sportspiel mit. Foto: Irene Richter

Cloppenburg. Eine außergewöhnliche Sportveranstaltung hat die Johann-Comenius-Oberschule in diesem Schuljahr getestet. Als Alternative zu den Bundesjugendspielen führte die Cloppenburger Oberschule das Fest erstmalig in dieser Form durch. Optimale Bedingungen und bestes Wetter machten diesen Sporttag zu einem Besonderen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

