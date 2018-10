Wenn der Schuldenberg ständig wächst

Die Geldwaage: „Einnahmen und Ausgaben müssen sich die Waage halten“ sagt Marlies Kleefeld (Zweite von links), die gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, Martina Fisser, von Frank Naber (links) und Volker Raker (rechts) von der LzO einen Scheck über 7000 Euro für die Präventionsarbeit überreicht bekam. Foto: HUbert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Leider kommen die Klienten oft erst, wenn ihnen das ,Wasser bis zum Hals‘ steht und die Bank den Geldhahn zugedreht hat“, sagt Marlies Kleefeld, Schuldnerberaterin beim Diakonischen Werk Oldenburger Münsterland. Die Schuldner- und Insolvenzberatung betreute im vergangenen Jahr 503 Personen im Landkreis Cloppenburg, die mit insgesamt 2,9 Millionen Euro verschuldet waren.



Nach Angaben von Marlies Kleefeld ist Arbeitslosigkeit in Verbindung mit niedrigen Einkommen weiterhin der Hauptgrund für eine Überschuldung. Weitere Gründe sind Scheidung/Trennung sowie Krankheit. Das Durchschnittsalter der Personen, die die Beratungsstelle aufsuchten, lag bei 39 Jahren. Vor allem Alleinerziehende und junge Familien mit niedrigen Einkommen wandten sich verstärkt an die Beratungsstelle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.