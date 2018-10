Traumschiff ankert in der Markthalle

Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Lokomotiven, Schiffe und Flugzeuge in zahlreichen Größen gab es auf dem Modellbaumarkt in der Münsterlandhalle zu bestaunen. Die Aussteller präsentierten die vielen Facetten des modernen Modellbaus, bei dem vor allem die Herzen vieler Kinder aber auch der ihrer Väter höher schlugen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

