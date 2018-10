Mehr als ein Dach über dem Kopf

Kirchlicher Segen: Weihbischof Wilfried Theising weihte das neue Wohnheim ein. Foto: Meyer

Cloppenburg (gy). Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) hat sein neues Wohnheim für junge obdachlose Männer an der Vahrener Straße eröffnet. Weihbischof Wilfried Theising gab der Einrichtung am Samstag seinen Segen. Bis zu vier Menschen ohne festen Wohnsitz sollen in den Räumen unterkommen. Jeder erhält ein Einzelzimmer. Die Aufenthaltsdauer ist auf maximal drei Monate begrenzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

