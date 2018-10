Auch Brunnen benötigen dringend Regen

Das Wasser läuft wieder: Der Brunnen auf dem Pingel-Anton-Platz wurde wieder in Betrieb gesetzt. Fotos: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Ein Leser nannte die Cloppenburger Brunnen „Ohne-Wasser-Spiele“, weil sie schlicht und einfach kein Wasser haben und deshalb seit Wochen außer Betrieb sind. Auf Nachfrage der MT erklärte die Stadtverwaltung, dass eine der Ursachen für das Nichtfließen des Wassers die fehlenden oder sehr geringen Niederschläge der vergangenen Monate sind.



Dies gilt für die Brunnenanlage auf dem Pingel-Anton-Platz, die aber seit Freitagmittag wieder läuft. Dieser Kreislauf stand über Wochen still, weil die Anlage hauptsächlich durch Niederschlag (Regenwasser) gespeist wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.