Bundespräsident ehrt ein „Vorbild für Integration“

Ehrung für großes Engagement: Landrat Johann Wimberg überreichte Mina Amiry das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Mina Amiry ist ein Vorbild an ehrenamtlichem Engagement und gelebter Integration“, sagte Landrat Johann Wimberg am Mittwochabend, als er Amiry im Kreishaus im Auftrag von Bundespräsident Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland auszeichnete. Die Molbergerin sei ein Beweis dafür, dass Integration machbar ist.



Der Landrat hob in seiner Laudatio hervor, dass diese „besondere und seltene Auszeichnung“ einer Frau überreicht werde, für die Migration eine Herzensangelegenheit ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

