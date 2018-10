In der Stadt: Manege frei für Jongliertheater

Eine Show mit Köpfchen: Hironimus zieht durch die Cloppenburger Innenstadt. Foto-Klaus-Wagner

Cloppenburg (her). Zur Manege wird die Cloppenburger Innenstadt am kommenden Samstag. Von 14 bis 18 Uhr wird Georg Morgenthal in seiner Rolle als Hironimus die Cloppenburger verzaubern. Unter anderem wird der Künstler mit Koffern voller Requisiten durch die Innenstadt ziehen und freut sich über jeden belebten Platz, um dort sein Universaltalent unter Beweis zu stellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

