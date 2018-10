Rätselraten um den „Mongolen“

Was ist mit dem Mongolen?: Die Türen sind geschlossen, die Scheiben verklebt. Viele Kunden fragen sich, was mit dem „Mongolia Asia Restaurant“ an der Mühlenstraße ist und ob und wann es wieder öffnet. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Warum ist der „Mongole“ geschlossen? Wann macht er wieder auf? Fast täglich kann man in den sozialen Medien diese oder ähnliche Fragen zum „Mongolia Asia Restaurant“ an der Mühlenstraße in Cloppenburg lesen. Das Restaurant ist seit dem Cityfest geschlossen. Antworten auf die Frage, wann es wieder öffnet, gibt es bislang nicht. Dafür aber wilde Gerüchte.



Vom Betreiber gibt es keine Auskunft: Nur ein Schild am hinteren Eingang des Restaurants, dessen Fenster alle verklebt sind, weist darauf hin, dass das Lokal „wegen eines Rohrbruchs auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt“. Das scheint aber nicht zu stimmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

18.10.2018 | BVC gerät mit Gehaltszahlungen in Verzug