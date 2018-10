BVC gerät mit Gehaltszahlungen in Verzug

Schwierige Sanierung: Die fälligen Gehälter zum 15. Oktober blieb der BV Cloppenburg bislang schuldig. Foto: MT-Archiv/Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Sanierung des BV Cloppenburg geht offenbar langsamer voran, als der Notvorstand bisher öffentlich eingeräumt hat. Noch vor fünf Tagen hatten Yilmaz Mutlu und Udo Anfang verkündet, der Verein habe zumindest in dieser Saison alle „aktuellen“ finanziellen Verpflichtungen erfüllt. Die frohe Botschaft ist seit Montag überholt: Trainer und Spieler des BVC warten seit dem 15. Oktober auf die fälligen Gehälter und Aufwandsentschädigungen. Wann gezahlt wird, ist offen. Mutlu hofft „noch diese Woche“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.