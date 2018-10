Aus dem Vincenz- wird das Franziskushaus

Foto: St.-Josefs-Hospital

Cloppenburg (mt). Seit Jahrzehnten gibt es das Vincenzhaus am Krankenhaus und viele Cloppenburger verbinden mit diesem Begriff auch das Gebäude an der Ritterstraße 17. In diesem Komplex sind unter anderem die Dialysestation, die Schule für Pflegeberufe St. Franziskus und die Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen untergebracht.



In der Vergangenheit hat es immer wieder Verwirrungen aufgrund der Namensgebung des Vincenzhauses am Krankenhaus Cloppenburg gegeben, teilte die Krankenhausleitung am Mittwoch mit. Schließlich bestehe neben dem Gebäude an der Ritterstraße noch eine weitere Institution mit dem gleichen Namenspatron an der St. Michael Straße in Cloppenburg. Dort wird bekannterweise ein Wohnheim nebst Schule für behinderte Kinder betrieben.



Um dieser doppelten Namensgebung und den dadurch ausgelösten Verwirrungen Vorschub zu leisten, hat sich die Krankenhausleitung nun dazu entschieden das Haus an der Ritterstraße 17 ab sofort „Franziskushaus“ zu nennen.



Verschiedene Gründe hätten dabei den Ausschlag gegeben dieses Patronat auszuwählen. Der heilige Franz von Assisi, besser bekannt unter dem Namen Franziskus nahm sich während seines Lebens der Pflege von Leprakranken an und dient daher auch schon heute als Patron der Schule für Krankenpflegeberufe, die zukünftig im Katholischen Bildungszentrum für Pflegeberufe im Landkreis Cloppenburg aufgehen wird. Außerdem hat das Pontifikat des jetzigen Papstes und sein menschenzugewandtes Wirken für die Armen, Schwachen und Bedürftigen ermutigt dieses Patronat zu wählen.



„Sicherlich werden viele Cloppenburger ihre liebe Mühe mit dieser Namensänderung haben“, räumt die Krankenhausleitung in einer Pressemitteilung ein. Dennoch sei nun der Zeitpunkt gekommen, diesen Schritt zu gehen und somit für mehr Klarheit zu sorgen.