„Eine Strafe muss schon spürbar sein“

Cloppenburger Polizeichef im Gespräch

Kneipengespräch: Cloppenburgs Polizeichef Andreas Sagehorn (links) mit MT-Chefredakteur Julius Höffmann. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Kneipengespräch: Der Name war Programm am Montagabend im Bernays. Cloppenburgs Polizeichef Andreas Sagehorn stand auf Einladung der MT und VHS den Besuchern fleißig Rede und Antwort. Moderiert wurde die Veranstaltung von MT-Chefredaktur und Verlagsleiter Julius Höffmann.



Beim Thema Respekt vor Polizisten nimmt der 52-Jährige einen Wertewandel wahr. „Es ist beängstigend, wie oft Beamte beleidigt werden. So viele Anzeigen können sie gar nicht schreiben.“ Zudem gebe es tätliche Angriffe. Auf den Hinweis zu lascher Strafen entgegnete Sagehorn: „Ich bin ein Verfechter unseres Rechtsstaates. Sofort einsperren hilft nicht immer. Eine Strafe muss aber schon spürbar sein.“ Die Zeit von Verhaftung bis zum Verfahren sei jedoch teilweise zu lang. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

16.10.2018 | Auch ohne Namen sprudelt der Brunnen