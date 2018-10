Auch ohne Namen sprudelt der Brunnen

Startschuss per Knopfdruck: Willi Boning und Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (von rechts) setzten die Anlage in Betrieb. Foto: Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Der Start verlief problemlos. Am Dienstagnachmittag wurden die neuen Wasserspiele in der Fußgängerzone offiziell in Betrieb genommen. Die Namensgebung für den rund 150000 Euro teuren Brunnen geht allerdings in die Verlängerung. Insgesamt seien bei der Stadt 44 Vorschläge eingegangen. Als Favorit habe sich der Name „City-Brunnen“ herauskristallisiert und werde jetzt in die politische Beratung gehen. Durch einen anonymen Spender sei es jetzt aber gelungen, die 150000 Euro teure Anlage zu bauen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

16.10.2018 | Dreifach-Jubiläum wird Sonntag gefeiert