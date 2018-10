Wasser marsch: Brunnen bleibt vorerst ohne Namen

Sprudelt: Der neue Brunnen in Cloppenburgs Fußgängerzone wird am Dienstag um 14 Uhr in Betrieb genommen. Foto: Kulgemeyer

Cloppenburg (mt). Das Warten hat bald ein Ende: Der neue Brunnen in Cloppenburgs Fußgängerzone wird am Dienstag um 14 Uhr in Betrieb genommen. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Die Stadtverwaltung hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, Namensvorschläge für das neue Bauwerk einzureichen. Insgesamt 44 ganz unterschiedliche Namen wurden zusammengetragen. Eine endgültige Entscheidung sollte eigentlich am Montagabend fallen. Die Sitzung des Verwaltungsausschusses musste aber kurzfristig abgesagt werden. Deshalb muss die Namensgebung verschoben werden.