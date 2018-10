Seit fünf Tagen fast kein Auge zugemacht

Mario Joachimi und Paul Pollex haben 22.222 Dominosteine aufgestellt

Verschiedene Themenfelder: Unter dem Motto „Jüdische Geschichte“ hat Mario Joachimi die Bilder mit den Dominosteinen in der Turnhalle aufgebaut. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. 22.222 Dominosteine und fast alle sind gefallen: Mit einer besonderen Aktion haben CAG-Schüler Mario Joachimi und Student Paul Pollex an die Reichspogromnacht erinnert. Die beiden Freunde haben in vier Monaten Planung verschiedene Themenfelder geschaffen, um der Opfer der Nationalsozialisten zu gedenken. In den vergangenen fünf Tagen haben Joachimi und Pollex fast kein Auge zugemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.





