Dreifach-Jubiläum wird Sonntag gefeiert

Französisch macht Spaß: In den verschiedenen Sprachkurse im Haus der Senioren lernt man nicht nur die Sprache, sondern erfährt auch viel über Land und Leute. Beim Französisch-Kurs lassen es sich die Teilnehmer auch schon mal schmecken. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Es gibt etwas zu feiern im Haus der Senioren. Drei Jubiläen nehmen die Verantwortlichen zum Anlass, die Pforten am Sonntag, 21. Oktober, von 12 bis 17 Uhr zu öffnen, damit die Bevölkerung das Haus kennenlernt. „Wir möchten Einblicke in unsere Ehrenamtsarbeit geben und der Bevölkerung zeigen, wer wir sind, was wir tun und was die Menschen bei uns tun können“, sagt die Vorsitzende Elsbeth Südbeck.



Es jährt sich zum 25. Mal die Einrichtung des Seniorenbüros, zum 20. Mal die Gründung des Fördervereins und zum 15. Mal die Einrichtung eines ehrenamtlichen Vorstandes.