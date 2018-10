Tänzerinnen schwitzen im heißen Oktober

Samba und mehr am „langen Samstag“

Strahlende Tänzerinnen: Die Samba-Formation zeigte viel Haut und farbenprächtige Kostüme. Foto: Dirk Paetow

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Wir haben hier auch schon richtig gefroren, das ist heute absolute Spitze“, sagte Katharina Krahn von der Samba-Schule Oldenburg-Eversten am Samstag bei ihrem Auftritt in der Cloppenburger Fußgängerzone. Bei hochsommerlichen Temperaturen kamen die Akteure bei der Aktion „Tanz in der City“ der Kampagne „Cloppenburg – Einkaufen samstags bis 18 Uhr“ mächtig ins Schwitzen. Nicht nur für die drei Samba-Tänzerinnen waren ihre drei Auftritte vor der Bühne in der Stadtmitte eine Schweiß treibende Angelegenheit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

