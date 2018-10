Coole Sprüche sind ihr Markenzeichen

Christina Dobelmann aus Halen zeigt Objekt- und Textilveredelung auf dem Cloppenburg Hobbymarkt

Verkaufsgespräch: Auf seinem Handy zeigt dieser Kunde Christina Dobelmann das Motiv, das er gern auf sein T-Shirt gedruckt haben möchte. Kein Problem für die Frau aus Halen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Schatz, in der Küche läuft gerade ein Spülfilm“, steht auf dem Abwaschtuch oder „Jeder Mensch hat eine Oma, aber meine ist die Beste“ ist auf einem T-Shirt zu lesen. Coole Sprüche sind das Markenzeichen von Christina Dobelmann aus Halen, die ihre Objekt- und Textilveredelung seit einigen Monaten auf dem Cloppenburger Wochenmarkt zeigt und anbietet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

