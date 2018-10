Polizeichef spricht in der Kneipe

Im Gespräch: Andreas Sagehorn. Foto: Polizei

Cloppenburg (höf). Polizeidirektor Andreas Sagehorn ist am kommenden Montag bei den „Cloppenburger Kneipengesprächen“ dabei und beantwortet die Fragen der Gäste. Um 19 Uhr startet auf Einladung der MT und der Volkshochschule die lockere Talk-Runde in der Gaststätte Bernay‘s in der Mühlenstraße in Cloppenburg. Dabei geht es zum Thema „Mit Sicherheit in Cloppenburg“ um die lokale Kriminalitäts-Situation genauso wie um das neue Polizeigesetz in Niedersachsen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Die beiden Moderatoren des Abends, VHS-Direktorin Kathrin Würdemann, und MT-Chefredakteur Julius Höffmann, laden zum Gespräch mit dem Chef der Polizeinspektion Cloppenburg/Vechta ein, um vor allem Themen aus der Kreisstadt und des Landkreises zu erörtern. Sicher wird es auch spannende und interessante Zahlen, Daten und Fakten geben. Die Inhalte bestimmen aber die Gäste selbst.



Interessant dürfte dabei die Frage sein, ob die sogenannte „gefühlte Sicherheit“ bei den Menschen den tatsächlichen Ergebnissen entspricht und wodurch gegebenenfalls unbegründete Ängste entstehen. Polizeichef Sagehorn wird darüber informieren, welche Schwerpunkt-Bereiche in den heimischen Kriminalfällen eine entscheidende Rolle spielen.



Auch die Verkehrsstatistik wird eine Rolle spielen mit der Frage, ob es bei schweren Unfällen Auffälligkeiten in den beteiligten Altersstrukturen gibt. Im Klartext: Sind eher ältere Menschen oder Fahranfänger in schwere Unfälle verwickelt. Prävention dürfte ebenfalls Thema werden: Auch hier das Spektrum der Generationen - vom Enkeltrick bis zur Cyberkriminalität.



Die Polizei wirbt für Bürgernähe und erhebt für sich den Anspruch, dass im Notfall innerhalb weniger Minuten ein Streifenwagen vor Ort sein kann. „Wir wollen vom Polizeichef wissen, ob dieses Versprechen auch tatsächlich eingehalten werden kann“, kündigen die Moderatoren an.