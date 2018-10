Der rote Apfel ist der Hingucker

Spaß am Malen: Jeden Dienstag treffen sich „Die Pinselquäler“ im Haus der Senioren zum Malen. Am sonntag, 21. Oktober, stellen sie ihre Werke im Bildungswerk aus. Foto. Hubert Kulgemeyer



Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Elisabeth Ostendorf kann sich noch gut an ihr erstes Bild erinnern: „Ich habe Giraffen gemalt, die eine sah aus, als sei sie hochschwanger, die andere, als würde sie verhungern.“ Sie ist trotzdem bei den „Pinselquälern“ geblieben. Die Malgruppe des Hauses der Senioren lädt am Sonntag, 21. August, um 11 Uhr zu einer Ausstellungseröffnung ins Bildungswerk ein. Mit dabei auch Elisabeth Ostendorf. Und sie sagt stolz: „Jetzt kann ich auch Elefanten malen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

12.10.2018 | „Ein Schatz, zu schade zum Verstauben“