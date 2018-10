„Ein Schatz, zu schade zum Verstauben“

Inge Kruse wertet alte MT-Jahrgänge aus

Forscht in MT-Ausschnitten und ganzen Jahrgängen: Ingrid Kruse arbeitet ab sofort im Archiv Stadtgeschichte unter dem Dach des alten Rathauses mit. Ein besonderes Augenmerk richtet sie auf die Münsterländische Tageszeitung. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Alter ist kein Verdienst, aber Wissen, das mit dem Alter wächst, schon. Wenn Inge Kruse von den alten Ausgaben der Münsterländischen Tageszeitung spricht, klingt dieser Respekt mit. „Das ist ein Schatz" sagt die Hobby-Heimatforscherin: „Ich stolpere über so viel Interessantes, Zeittypisches und Kurioses", erklärt die gebürtige Cloppenburgerin, die an der Löninger Straße aufgewachsen ist. Jahrzehntelang hat Kruse in Geesthacht bei Hamburg im Chefsekretariat eines internationalen Maschinenbau-Unternehmens gearbeitet, aber nie ihre Wurzeln verloren.