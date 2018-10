Bewirbt sich Krems um seinen verlorenen Posten?

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Über die berufliche Zukunft des (noch) amtierenden Ersten Stadtrats Andreas Krems (55) wird in den Fraktionen des Cloppenburger Stadtrates inzwischen heftig spekuliert. Die offene Frage: Hat sich der Wahlbeamte, dessen Amtszeit eigentlich zum 31. Dezember abläuft, noch einmal auf seinen verlorenen Posten beworben? Klarheit gibt‘s nicht, denn weder Krems noch sein Dienstvorgesetzter, der Bürgermeister, waren am Mittwoch erreichbar. Auch die Liste der Bewerber liegt den Politikern noch nicht vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.