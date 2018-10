Gehört Tunnel zu den Treppenhäusern?

Unterschiedliche Meinung, was unter Denkmalschutz steht

Unter Denkmalschutz: Die Gleisunterführungen 1 und 2 stehen unter Denkmalschutz. Jetzt streiten Stadt und Deutschen Bahn, ob der Tunnel dazwischen auch denkmalgeschützt ist. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Weil „die Personenunterführung nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Statik entspricht“, sollte sie mit flüssigem Leichtbeton verfüllt werden, begründete eine Bahnsprecherin die Baumaßnahme auf der Cloppenburger Bahnhof, wo am Dienstag der Tunnel zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 mit Beton halb verfüllt wurde, bis die untere Denkmalschutzbehörde der Stadt einen Baustopp verhängte (wir berichteten). Die Verfüllung mit flüssigem Leichtbeton sei gängige Praxis, so die Bahnsprecherin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

