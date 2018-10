Klage gegen Rechtsanwalt nun zugelassen

Ehemaliger SPD-Fraktionschef vor Gericht

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Cloppenburg/Oldenburg. Urkundenfälschung und Betrug: Der Prozess gegen einen Rechtsanwalt und ehemaligen Cloppenburger SPD-Fraktionschef steht in den Startlöchern. Das Oldenburger Landgericht hat nun die nachbesserte Anklage gegen den Juristen zugelassen und das Verfahren vor der 2. Großen Wirtschaftsstrafkammer des Oldenburger Landgerichtes eröffnet. Dies hat das Landgericht am Mittwoch bestätigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.10.2018 | „Pinkel-Tunnel“ mit Beton zugegossen