„Pinkel-Tunnel“ mit Beton zugegossen

Zugang zu Bahnsteig 2 wird nicht mehr benötigt

Beton marsch: Insgesamt 23 Betonwagen-Ladungen eines Spezialbetons wurden gestern Vormittag in die Unterführung des Bahnhofs gepumpt. Dann erließ die Stadt einen Baustopp. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Generationen von Schülern, Pendlern oder normalen Reisenden haben den Tunnel genutzt und sie haben sich auch immer wieder geekelt, weil es dort fürchterlich stank. An jeder Ecke sah man Flecken oder gar Pfützen, weil dort mal wieder jemand seine Notdurft verrichtet hatte. Benutzt wurde der Tunnel schon seit 2009 nicht mehr. Die Gleisunterführung steht aber unter Denkmalschutz. Umso erstaunter war die Stadt als untere Denkmalschutzbehörde, dass die Bahn am Dienstagmorgen damit begonnen hat, den Verbindungstunnel zwischen den Gleisen dauerhaft mit Beton zu verfüllen.