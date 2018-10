Schulhof-Umbau jetzt friedlich geklärt

„Zaunverhau“an Grundschule St. Andreas: Nur ein Kabel bremst noch Umsetzung der Kletterspinne

„Löwengang“ verschwindet: Mit der Umsetzung der Kletterspinne (im Hintergrund) verliert der Spielplatz zwischen Kita und Grundschule seinen „Käfig-Charakter“. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Sprachlosigkeit zwischen der Cloppenburger Stadtverwaltung und dem Leiter der Grundschule St. Andreas ist offenbar überwunden. Nach dem heftigen Streit um den „Käfig-Charakter" des Schulhofs und einer klaren Aufforderung der Politik, den von der Verwaltung beauftragten Zaun-Verhau umgehend zu beseitigen, hat es ein klärendes Gespräch zwischen der Verwaltung und dem Schulleiter gegeben. Das bestätigte Götting am Dienstag.

