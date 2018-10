Urteil: 34-Jähriger muss in Psychatrie

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Im Sicherungsverfahren gegen den 34 Jahre alten Mann aus Cloppenburg, der am 20. April dieses Jahres seine schlafende Mutter mit einem Beil getötet hatte, ist am Dienstag die zeitlich unbegrenzte Unterbringung des Beschuldigten in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet worden. Die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes wertete die Tat als heimtückischen Mord. Aufgrund einer paranoid-halluzinatorischen Psychose (Verfolgungswahn) konnte der 34-Jährige dafür aber nicht bestraft werden. Er wurde aufgrund seiner schweren psychischen Störung als schuldunfähig eingestuft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

