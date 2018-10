Moorbrand: Jusos fordern Untersuchung

Schadstoff-Belastung: Ausschuss des Bundestags soll aufklären

Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk (THW) kontrollieren den Wasserstand in einem Wasserbecken aus dem Wasser für die Feuerwehr gepumpt wird. Nach Raketentests schwelt auf einem Testgelände der Bundeswehr seit mehr als zwei Wochen ein Feuer in einem Moorgebiet. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Meppen. In der Moorbrand-Affäre fordern die Jungsozialisten des Bezirks Weser-Ems einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Schadstoffbelastung ziviler Helfer. Der Bundeswehr wirft der SPD-Nachwuchs in einer Pressemitteilung „gezielte Desinformation, Vertuschung und Täuschung“ vor. Der Sprecher der Cloppenburger FDP, Bernd Pauly, warf der Bundeswehr vor, „das Ehrenamt mit Füßen zu treten“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.10.2018 | SPD lehnt Klassen-Kündigung strikt ab