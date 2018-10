SPD lehnt Klassen-Kündigung strikt ab

Inklusion in der Wallschule: Fraktion fordert Vertragserfüllung der Stadt gegenüber St. Vincenzhaus

Streitfall unter Politikern und Pädagogen: An der Wallschule will die Stadt Platz für eine Kita-Gruppe schaffen, indem die Kooperationsklasse der St. Vincenzschule nach nur einem Jahr wieder aufgelöst wird. Foto: Kreke

Cloppenburg (mt/kre). Im Streit um die Nutzung von Räumen der Wallschule für Inklusionsklassen hat sich die SPD-Fraktion im Cloppenburger Stadtrat auf die Seite der Förderschule St. Vincenz gestellt. Eine etwaige Raumnot dürfe nicht auf den Rücken der Schülerschaft ausgetragen werden, erklärte die SPD in einer Pressemitteilung. „Wir erklären uns mit der St. Vincenzschule solidarisch. Die Förderklassen dürfen nicht geräumt werden", betonte der Ratsherr Stefan Riesenbeck. Dies werde die Fraktion in den politischen Gremien deutlich vertreten.