Ensemble brilliert mit Komik und Tragik

Viel Bling-Bling: Boas, Perücken und laszive Gesten schaffen eine „sündige“ Atmosphäre. Foto: Pille

Von Martin Pille



Cloppenburg. Die Luft im Kulturbahnhof Cloppenburg war prickelnd wie Champagner, exquisit wie Konfekt. Die Studio-Bühne präsentierte mit „Ein Käfig voller Narren“ eine Komödie, in der durchscheint, wie es um die Toleranz gegenüber Homosexualität bestellt ist. Beim Publikum kam das gut an. Dr. Hubert Gelhaus und seine Ko-Regisseurin Katja Kuhlmann hatten für diesen warmen Abend im Kulturbahnhof ganze Arbeit geleistet: Das Publikum im Kulturbahnhof kam bei der Premiere aus dem Lachen nicht heraus. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

07.10.2018 | Rettungskräfte proben den Ernstfall in der Schule