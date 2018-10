Rettungskräfte proben den Ernstfall in der Schule

Foto: Hinrichs

Cloppenburg (th). Am Samstag haben die Rettungskräfte der Stadt mit einer Großübung den Ernstfall geprobt. Der Großteil der 134Teilnehmern kam aus den Reihen des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg.



Gemeldet wurde eine Explosion in einem Klassenzimmer des Clemens-August-Gymnasiums mit mehreren Verletzten. Schwerpunkt war die Menschenrettung und die Brandbekämpfung. Die Vielzahl der Verletzten und verschiedenen Verletzungsmuster forderte die Feuerwehr. Die „Mimen“ für die Übung mit über 40 Personen waren gut vorbereitet. Einige simulierten die Panik und rannten immer wieder fort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

07.10.2018 | Ein Spektakel für Augen und Ohren