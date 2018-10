Ein Spektakel für Augen und Ohren

Mit einer überaus großen Spielfreude und einem druckvollen Sound bewies die Cover-Band „Kings of Floyd“, dass die Hits von Pink Floyd heute noch genauso faszinieren und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Was die Musiker um Bandgründer und Frontmann Mark Gillespie auf die Bühne gebracht haben, war mehr als nur eine Kopie der britischen Gruppe, die sich in den 1970ziger und 80ziger Jahren mit ihren Songs, unter anderem „Another brick in the wall“, „Shine on you crazy diamond“ oder „Wish you were here” einen Platz im Rock-OIymp gesichert.



Mit einer immensen Spielfreude und einem druckvollen Sound stellten die Musiker eindrucksvoll unter Beweis, dass die komplexen Pink Floyd-Epen heute noch genauso faszinierend und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung – zeitlos eben. Schon fast authentisch ließ die Band die größten Hits von Pink Floyd Revue passieren.