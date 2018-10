Südtangente: „Die Stadt spielt Roulette“

Südtangente contra Molch: Der in seiner Art bedrohte Kammmolch soll aus dem Moorwald (im Hintergrund) an der Cappelner Straße auf den Acker im Vordergrund umgesiedelt werden. Ähnlich großzügige Umzugspläne für Eigenheim-Bewohner sind nicht vorgesehen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Missachtung eines schwebenden Gerichtsverfahrens und widersprüchliche Ziele in der Planung der Südtangente hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein für den Cloppenburger Südwesten (VVC) der Stadt vorgeworfen. Weil das Oberverwaltungsgericht Lüneburg nach wie vor die Zulässigkeit des Flurbereinigungsverfahrens prüft, mit dem sich die Stadt die Trasse sichern will, drohe Cloppenburg ein finanzieller und juristischer Reinfall, rügte die klagende Bürgerinitiative am Freitag in einer Pressekonferenz.



„Keiner weiß, wie das Verfahren ausgeht", betonte Vorstandssprecher Alwin Meyer. „Die Stadt spielt Roulette. Steuergelder spielen offenbar überhaupt keine Rolle." Sollte das OVG Lüneburg den Bedenken des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig folgen, könnte die Straße nicht gebaut werden, weil der Boden fehlt.