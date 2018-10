Die Tour ihres Lebens: Behindert über alle Berge

Gegenseitig unterstützen: In der Gruppe bewältigen chronisch kranke Menschen die Herausforderungen der Alpen auf bis zu 2647 Meter, dem höchsten Punkt der Tour. Foto: Anke Hinrichs

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zwischen Felsen und Eis in den Schweizer Alpen zitterte die Inklusion vor Kälte. Der junge Mann mit dem Hirntumor steckte mitten in der Chemotherapie, als er zu seiner ersten Bergtour aufbrach. Bei jeder Pause in den Schneeschauern und Nebelschwaden fror der unerfahrene Alpinist: „Der musste ständig in Bewegung bleiben, um sich warm zu halten“, erklärt Tourleiterin Anke Hinrichs (44) aus Cloppenburg.



„Transalp inklusiv“ führte im August chronisch kranke, behinderte Menschen und gesunde Hobbysportler auf einer Hochalpenwanderung an die eigenen Grenzen zu einem Gemeinschaftserlebnis. Für die Idee und ihre Umsetzung wird Anke Hinrichs am 16. November in Bielefeld auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Alpen-Vereins mit dem DAV-Sport-Preis 2018 für außergewöhnliche Leistungen und Projekte mit Vorbildcharakter geehrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

