Prozess: Sohn soll in Sicherungsverwahrung

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Weil er am 20. April dieses Jahres seine eigene Mutter getötet haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 34-Jähriger aus Cloppenburg vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Gegen den Sohn wurde ein Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts erlassen.



Aufgrund einer psychischen Störung gilt der Mann als schuldunfähig. Bei dem jetzigen Prozess handelt es sich deswegen auch um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Ein Sicherungsverfahren, in dem es nur „Beschuldigte“ gibt, zielt in der Regel auf die Unterbringung einer beschuldigten Person in der geschlossenen Psychiatrie ab. Von dem 34-Jährigen gehe ohne Behandlung eine große Gefahr für die Allgemeinheit aus, sagte der Anklagevertreter. An die Tat selbst könne er sich nicht erinnern, so der 34 Jährige. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

