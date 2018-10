Schüler machen aus Dosendeckel Kunst

Projekt „Aus Alt mach Anders“ der Grundschule St. Andreas wird bei landesweitem Förderprogramm ausgezeichnet

Dekorative Kerzenständer: Aus bunten Deckeln von Einweggläsern, Shampoo- oder Deoflaschen stellten die Mädchen und Jungen bunte Kerzenhalter her. Foto: © St.-Andreas-Schule

Von hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Aus Materialien, die normalerweise im Müll landen, haben Schülerinnen und Schüler der Grundschule St. Andreas Kunstobjekte geschaffen. Mit ihrem Projekt „Upcycling – aus Alt mach Anders“ haben sie beim Förderprogramm „Kunst.Klasse“ der Stiftung Ravensburger Verlag einen vorderen Platz belegt und damit eine Förderung erhalten. An dem mit insgesamt 96000 Euro ausgestatteten Förderprogramm, das alle zwei Jahre für die 3. bis 6. Schulklassen ausgeschrieben wird, hatten sich in der Runde 2017/18 insgesamt 120 Schulen beworben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.