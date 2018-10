THW leistet 3400 Einsatzstunden

Wieder einsatzbereit: Die THW-Helfer haben sich nach ihrer Rückkehr aus Meppen gleich um die Ausrüstung gekümmert. Foto: Nock

Cloppenburg (her). Einsatz beendet für das THW Cloppenburg in Meppen: Mit 48 ehrenamtlichen Helfern waren die Cloppenburger im Nachbarlandkreis im Einsatz. Wie berichtet, war dort das Moor bei einem Raketentest der Bundeswehr in Brand geraten. Ortsbeauftragter Rouven Nock dankte nun seinen Kollegen: „Ihr seid unbezahlbar. Ich bin stolz auf euch und unseren Ortsverband für diese Leistung.“ Nach drei Wochen stehen 3400 Einsatzstunden, die nach Angaben von Nock nicht immer einfach waren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.