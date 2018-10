Zaun durchtrennt: Pferd entkommt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Weil er eine Benzinwasserpumpe stehlen wollte, hat ein bislang Unbekannter vermutlich den Zaun einer Pferdeweide durchtrennt. Wie die Polizei mitteilte, hat sich die Tat in der Nacht zu Mittwoch auf einem Feld am Brookweg ereignet. Die Pumpe hatte einen Wert von rund 350 Euro.



Darauf aufmerksam machte ein Zeuge, der den Beamten gegen 2.30 Uhr ein freilaufendes Pferd in diesem Bereich meldete. Die Polizisten konnten das Tier noch in der Nacht wieder eingefangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.