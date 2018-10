„Mittendrin“ öffnet zweite Tagesgruppe

Kinder mit Auffälligkeiten werden von einem Erzieher-Team betreut

Betrieb aufgenommen: Das Betreuerteam der beiden Tagespflegen „Mittendrin“ der Jugendburg Heilig-Kreuz-Stiftung brachten am Montag das Namensschild an der neuen Einrichtung an. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Jugendburg Heilig-Kreuz-Stiftung hat an der St.-Michael-Straße eine zweite Tagesgruppe für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren eröffnet. Die neue Einrichtung „Mittendrin 2“ mit sechs Plätzen ergänzt die Tagesgruppe „Mittendrin 1“ an der Sperlingstraße, die für zehn Kinder ausgerichtet ist. Von den insgesamt 16 Plätzen sind bereits 13 belegt. Mit einem Eltern-Kind-Café wurde die neue Einrichtung, die am 17. September ihren Dienst aufgenommen hat, am Dienstag den Eltern und Großeltern der Kinder vorgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

