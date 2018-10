Fünf Fraktionen fordern Rettung vor Ertrinken

Stadt soll Boot-Flüchtlinge aufnehmen

Symbolfoto: Foto: Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In einem bisher einmaligen Gemeinschaftsantrag fordern fünf Parteien und Fraktionen des Cloppenburger Stadtrates ein humanitäres Signal gegen die Tragödie auf dem Mittelmeer. Der Rat soll Cloppenburg ins einer Sitzung am 29. Oktober zu einem „sicheren Hafen“ für aus Seenot gerettete Flüchtlinge auf dem Mittelmeer erklären und der Bundesregierung signalisieren: Die Stadt wäre zur Aufnahme geretteter Menschen bereit. Das fordern Bündnis 90/Grüne, UWG/FDP, SPD, SD-plus und Zentrum Bürgerbündnis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.