Papst und Pompei beeindrucken Schüler

400 Jugendliche von der Oberschule Marienschule Cloppenburg kehren wohlbehalten aus Italien zurück

Sammelten viele Eindrücke: Beim Gruppenfoto nach der Messe trugen die Jugendlichen ihre einheitlichen T-Shirts. Ein Exemplar davon gehört jetzt dem Papst. Foto: U. Brittal-Joseph/Marienschule

Cloppenburg (mt). Wohlbehalten und voller besonderer Eindrücke sind 400 Schülerinnen und Schüler der Oberschule Marienschule Cloppenburg mit Lehrern und Begleitpersonen aus Rom zurückgekehrt. Die Schulgemeinschaft war in der vergangenen Woche in die „Ewige Stadt" gereist (MT berichtete), um einerseits das „Wir-Gefühl" zu stärken, andererseits als kirchliche Schule an einer Audienz beim Papst teilzunehmen.