Kuhlen und Gerdes laufen allen davon

Favoriten gewinnen beim 23. Citylauf

Kein Taktieren, sondern nur Vollgas: Mit besonders viel Energie gingen die Bambini auf die 400-Meter-Distanz. Foto: A. Heidkamp



Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Die 23. Auflage des Cloppenburger Citylaufes am Samstag war mit über 1300 Meldungen erneut ein voller Erfolg. Sportliche Leistungen, Stimmung an der Strecke, perfekte Organisation durch die Stadt Cloppenburg und den Lauftreff vom SV Bethen: Alles passte zusammen, und das bei herrlichsten Laufwetter. Höhepunkt zum Abschluss des Citylaufes war der Intersport-Hauptlauf über zehn Kilometer. Einziger Favorit war der für die LG Braunschweig startende Andreas Kuhlen aus Garrel, der am Ende souverän mit 33:29 Minuten gewann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

