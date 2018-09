Belgier setzt sich beim Cyclocross durch

Sieger im Hauptrennen: Der Belgier Jens Teirlinck setzte sich beim Cyclocrossrennen durch. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Eine tolle Veranstaltung, die mehr Zuschauer verdient gehabt hätte: 220 Teilnehmer waren beim Cyclocrossrennen am Freitagabend durch den Stadtpark mit dabei. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Radsportbezirk Weser-Ems, der Firma Focus und der Stadt Cloppenburg sind die Veranstalter. Dabei war bis kurz vor dem Start nicht klar, ob das Rennen überhaupt stattfinden kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

30.09.2018 | Polizei freut sich über ruhiges Cityfest