Polizei freut sich über ruhiges Cityfest

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Als "erfreulich ruhig" bewertet die Cloppenburger Polizei das Cityfest. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, wurden bislang vier Körperverletzungen angezeigt. Sechs Besuchern wurde aufgrund ein Platzverweis ausgesprochen, sie hatten zu viel Alkohol getrunken. Zwei Personen wollten sich daran nicht halten und wurden in Gewahrsam genommen.



Einigen ortsfremden Besuchern machte allerdings die Verkehrssituation in Cloppenburg zu schaffen. "Das Gemisch aus Baustellen, Umleitungen und Sperrungen aufgrund der Veranstaltung sorgte für Kopfschütteln und andere Gestik", so die Polizei. Während des City-Laufes am Samstag kam es auf der Strecke Emsteker Straße, Eisenbahnstraße und Niedriger Weg zu Behinderungen.