Cityfest öffnet Kindern „Spielplatz“ in der Stadt

Kleine Stars auf großer Bühne: Kinder- und Jugendtanzgruppen des TVC, CCV auf des Vereins „Kultur für Kinder“ unterhielten ein großes Prublikum vor der Hauptbühne in der Stadtmitte. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Seinem Ruf als jüngste Stadt der Bundesrepublik hat Cloppenburg alle Ehre gemacht: Vereine und Geschäftsleute haben den Familientag am Freitag in einer Gemeinschaftsanstrengung größer und zentraler als zuvor aufgebaut und damit einen Publikumsrekord erzielt.



Bei sonnigem Wetter drängten innerhalb von vier Stunden Tausende von Kindern und Eltern in die Innenstadt, füllten mit erhobenem Smartphone filmend die besten Plätze vor den Bühnen, auf denen Tänzerinnen im Tütü, aber auch erwachsene Paare im Turnierdress dem Takt der Musik folgten. Zum ersten Mal erstreckte sich die Feiermeile der Jüngsten durch die halbe Lange Straße und bis zur Soeste am Bernayplatz: Cloppenburg nahm Kinder in die Mitte. Und die Einladung kam an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.09.2018 | Keine Hoffnung auf Ende des Gestanks