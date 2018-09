Keine Hoffnung auf Ende des Gestanks

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (kre). Ein Ende des Gestanks aus der Cloppenburger Kanalisation ist nicht in Sicht. Eine neue geschlossene Leitung ist aus Sicht des Bürgermeisters nicht finanzierbar und auch nicht die Lösung. „Wir würden das Problem nur verlagern“, erklärte Dr. Wolfgang Wiese in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses.



Denn am Klärwerk würde die vor Jahren schon erwogene Druckrohrleitung enden und dort den stinkenden Schwefelwasserstoff freigeben. Zudem würde die Leitung ab dem Werner-Eckart-Ring und dem Niedrigen Weg rund sechs bis acht Millionen Euro verschlingen. Wiese: „Das liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Ich muss die Ursache angehen.“ Das Problem: In Cloppenburg fließen eiweißhaltige Abwässer aus dem Vion-Schlachthof mit Stärkeresten aus der Produktion von Emsland Food zusammen und reagieren heftig

