Cityfest wärmt besser als ein Sommerfest

Ein Prosit aufs Cityfest: (von links) Rolf Frilling, der Vertreter der Brauerei, die stellvertretenden Bürgermeister Hermann Schröer, Lothar Bothe und Klaus-Dieter Ackmann, Alfons Lücking und Klaus Fleming. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Feierlaune wie auf dem Sommerfest, Temperaturen wie am Mittelmeer – nur das Bier ist kälter als am Strand: Bei 21 Grad Lufttemperatur und Freibier vom Fass ist das 41. Cityfest am Freitag strahlender als jedes Oktoberfest gestartet. Mittendrin atmete ein entspannter Stadthallen-Chef erleichtert auf: Alfons Lücking und sein Team haben die Premiere der Organisation problemlos gestemmt. Zuvor hatte 40 Jahre lang die Stadtverwaltung das Fest vorbereitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

